【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#18【前回を読む】1969年日本シリーズ第4戦、退場劇後に宮本幸信が大崩れした「本当の理由」前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追