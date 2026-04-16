ちゃんみなが主宰するあらたなセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとして注目を集める“ふみの”の素顔に迫る3ヵ月連続撮り下ろし特番『シンガーソングライター“ふみの” ～My Book～』の第2弾が、4月25日にMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送される。 ■現場入りの様子やリハーサル風景など、リラックスした素顔にも密着 ＜#2＞では、シ