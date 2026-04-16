『ノノガ』ファイナリスト“ふみの”3ヵ月連続特番第2弾は、緑溢れる開放的なロケーションで弾き語り

ちゃんみなが主宰するあらたなセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとして注目を集める“ふみの”の素顔に迫る3ヵ月連続撮り下ろし特番『シンガーソングライター“ふみの” ～My Book～』の第2弾が、4月25日にMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送される。

■現場入りの様子やリハーサル風景など、リラックスした素顔にも密着

＜#2＞では、シンガーソングライター“ふみの”の表現者としての魅力に迫る。

これまで屋外で演奏する機会が少なかったという本人の希望により、緑溢れる開放的なロケーションで、デビュー曲「favorite song」と自身が手掛けた「ホットライン」の弾き語りを披露。デビュー直後に経験した路上ライブの思い出も交えながら、野外での演奏に対する特別な想いを語る。

さらに、現場入りの様子やリハーサル風景など、撮影の裏側で見せるリラックスした素顔にも密着。楽曲制作におけるインスピレーションの源や、弾き語りで表現することの奥深さなど、音楽への深いこだわりをたっぷりと掘り下げていく。

■番組情報

MUSIC ON! TV『シンガーソングライター“ふみの” ～My Book～＜#2＞』

04/25（土）20:00～20:30

再放送：05/27（水）23:00～23:30

■【動画】ふみの「favorite song」「ホットライン」MV

■関連リンク

番組の詳細はこちら

https://www.m-on.jp/program/detail/fumino-my-book2603/

MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト

http://www.m-on.jp

ふみの OFFICIAL SITE

http://fumino.b-rave.tokyo/