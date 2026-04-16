キミ・アントネッリがYouTube出演自動車レースF1の大物ドライバーと日本の人気お笑い芸人のまさかのコラボが実現した。キミ・アントネッリ（メルセデス）は、チームスポンサーの公式YouTubeチャンネルに出演。異色の組み合わせにファンからも様々な声があがっている。メルセデスチームがパートナーシップを結ぶマリオットホテルの会員プログラム「Marriott Bonvoy」の公式YouTubeチャンネルに出演したアントネッリ。そこで共演