キミ・アントネッリがYouTube出演

自動車レースF1の大物ドライバーと日本の人気お笑い芸人のまさかのコラボが実現した。キミ・アントネッリ（メルセデス）は、チームスポンサーの公式YouTubeチャンネルに出演。異色の組み合わせにファンからも様々な声があがっている。

メルセデスチームがパートナーシップを結ぶマリオットホテルの会員プログラム「Marriott Bonvoy」の公式YouTubeチャンネルに出演したアントネッリ。そこで共演したのは現在はアメリカを拠点に活動する日本の人気ピン芸人、ゆりやんレトリィバァだった。

動画内では、ゆりやんが東京の同ホテルで、アントネッリをエスコート。最初はダイニングにて、手巻き寿司体験を行っている。「（寿司は）大好きだよ」と意気込んだアントネッリだったが、箸の扱いに苦戦。ゆりやんから子供用の箸を手渡されるも、「これを使っても無理だよ。見て、この無残な僕のマグロを…」と、上手く巻けずに意気消沈する姿を見せている。

続いて世界中にフォロワーを持ち、高級ブランド「FENDI」などのショーにも出演しているモデルの井上ヤマトがサプライズ登場。ぬいぐるみなどアントネッリのグッズで着飾った井上から「僕のコーデはどう？」と聞かれると、「気に入ったよ！ 10点満点中12点！ 赤ちゃんの僕と、成長した僕だね」と喜びの声をあげている。

最後はカラオケに移動。ゆりやんが「キミ！ あなたからインスパイアされた歌を歌うよ」と、オリジナルソングを熱唱。途中でマイクを向けられ、合いの手を求められたアントネッリが、困惑しながらも参加するなど、終始楽し気なムードだった。

まさかの組み合わせが実現した動画がSNS上でも拡散されると、日本ファンも反応。様々な反響が相次いだ。

「なんやこの組み合わせは」

「キミ最後笑いすぎて横転してるのガチで草」

「えっ何だこれは！？たまげたなあ」

「めっちゃ羨ましい！」

「可愛くて一生見ていられる 永久保存確定」

「ゆりやん良いなぁ俺もキミと遊びたい」

「キミは状況がやばすぎて笑っちゃったんだなwww」

「何を食ったらゆりやんとアントネッリでカラオケさせようと思いつくんだ」

「カオスすぎるだろw」

19歳のアントネッリは、今季の第2戦中国グランプリ（GP）でキャリア初優勝。続く第3戦日本GPも制すなど、躍進している。



（THE ANSWER編集部）