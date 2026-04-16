富士フイルム株式会社は、instax“チェキ”シリーズのエントリーモデル「instax mini 13」を4月24日（金）に発売する。価格はオープン。 シンプルな操作をコンセプトとしたinstax miniフィルム対応の「instax mini 12」をベースに、デザインと機能をさらに進化。本体はファッションアイテムとしての魅力を高めるため、ぷっくりとした立体感のあるポップなデザインを採用した。パステルブルー、