富士フイルム株式会社は、instax“チェキ”シリーズのエントリーモデル「instax mini 13」を4月24日（金）に発売する。価格はオープン。

シンプルな操作をコンセプトとしたinstax miniフィルム対応の「instax mini 12」をベースに、デザインと機能をさらに進化。本体はファッションアイテムとしての魅力を高めるため、ぷっくりとした立体感のあるポップなデザインを採用した。パステルブルー、ミントグリーン、ブロッサムピンク、ライラックパープル、クレイホワイトの計5色を展開する。

機能面での大きな進化点は、「セルフタイマー」を搭載したこと。2秒もしくは10秒で、シャッターボタンにあるセルフタイマーレバーから設定できる。

また、従来モデルで好評だったという機能も継承。接写や自撮り向けの「クローズアップモード」や、接写時でもファインダーから見える視野と実際のプリント範囲のズレを抑える「パララックス補正」、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整する「オート露光機能」を備える。

同梱のハンドストラップに備えられているinstaxロゴのパーツは、「カメラ角度調整アクセサリー」として使用できる。

同梱のハンドストラップ

同日には、本体カラーに合わせたカメラケースのほか、鮮やかな色彩が特徴のミニフォーマットフィルム「PASTEL GALAXY（パステルギャラクシー）」、ミニフィルム用アルバムも発売される。

「instax mini 13」用カメラケース

instaxミニフォーマットフィルム「PASTEL GALAXY」

instaxミニフィルム用アルバム

使用フィルム：富士フイルム インスタントフィルム instax mini（別売） 写真画面サイズ：62×46mm レンズ：沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 撮影範囲：0.3m～∞（0.3～0.5mではクローズアップモードを使用） シャッター：プログラム式電子シャッター 1/2～1/250秒 露光調節：自動調節 Lv5.0～14.5（ISO 800） フィルム送り出し：電動式 フィルム現像時間：約90秒（気温によって変動） 電源：単3形アルカリ電池（LR6）2本 外形寸法：105.5×124.7×67.6mm 質量：327g（電池、ストラップ、フィルム別）