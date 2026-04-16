早くもさくらんぼの季節が到来です。山形県寒河江市では、ハウスで育てるさくらんぼの出発式が行われました。 【写真を見る】早くもさくらんぼの季節！ ハウスで育てるさくらんぼの出発式安全安心をPR！（山形・寒河江市） この出発式はＪＡさがえ西村山管内で生産される農産物の安全安心をＰＲするため、毎年この時期に行われているものです。 ハウスさくらんぼの出荷は先月下旬から始まっていて、きょうは、佐藤錦およそ２