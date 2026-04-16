NPBから強豪アストロズでの挑戦を選んだ今井が壁にぶつかった(C)Getty Imagesすでに3人採用の通訳の「問題」も日本から海を越えた“ルーキー”が、壁にぶつかった。現地時間4月14日、アストロズの今井達也は「右腕の疲労」によって負傷者リスト（IL）入り。当面の離脱を余儀なくされた。【動画】え？逆方向に変化？「正統派ではない」今井のスライダーを見るオフにアストロズと投球回数に応じた出来高払いと毎シーズンのオプ