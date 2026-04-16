すでに通訳を3人も採用…今井達也が告白した“異国への戸惑い”　米番記者が証言する舞台裏での苦悩「状況は良くない。日本からやってくる選手には時間がいる」

NPBから強豪アストロズでの挑戦を選んだ今井が壁にぶつかった(C)Getty Images

すでに3人採用の通訳の「問題」も

日本から海を越えた“ルーキー”が、壁にぶつかった。現地時間4月14日、アストロズの今井達也は「右腕の疲労」によって負傷者リスト（IL）入り。当面の離脱を余儀なくされた。

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オフにアストロズと投球回数に応じた出来高払いと毎シーズンのオプトアウト条項が付帯する3年総額5400万ドル(約85億円)で契約した今井。迎えたレギュラーシーズンは、ここまで3先発のスモールサンプルながら1勝、防御率7.27、WHIP2.08と芳しくない数字が並んでいる。

そうした中で14日に米紙『Houston Chronicle』などの取材に応じた本人は「やっぱり慣れてないというところじゃないですかね。野球に関しても、野球以外でも。こっち（アメリカ）のライフスタイルにアジャストできていない。たぶんそれが（右腕疲労の）原因だと思う」と吐露。自身初となる異国での生活に対する戸惑いを告白した。

「たとえば移動や、選手が食事を取るタイミングも違ってくるんで。日本では遠征先のホテルに帰ってから夕食を食べますけど、こっちは選手が球場で食べる」

些細な変化は、時にパフォーマンスに大きな影響を及ぼす。そんな日本人右腕の抱える悩みを、地元記者も慮る。米スポーツ専門サイト『The Athletic』のアストロズ番を務めるチャンドラー・ローム記者は、米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』に出演した際に、「まず、イマイの置かれている状況は配慮しなければならない。イマイは通訳を介して話しているが、今彼についている通訳者はスプリングトレーニング開始から3人目だ」と紹介。短期間で異なる人物が介入するようになっている現状を「イマイの発言の文脈、そして発言の意図がどこまで正確に伝わっているのかは疑問符がつく」と論じた。