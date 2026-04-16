アルコールの代謝の過程で重要な役割を果たす栄養素は何か。医師の溝口徹さんは「お酒を飲めば、アルコールの代謝に大量に使われるため、不足する栄養素がある。この栄養素が不足すれば、代謝がスムーズにいかないため、毒性の強いアセトアルデヒドが体内に長くとどまることになる」という――。※本稿は、溝口徹『お酒の「困った」を解消する最強の飲み方』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／seb_ra※