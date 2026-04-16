アルコールの代謝の過程で重要な役割を果たす栄養素は何か。医師の溝口徹さんは「お酒を飲めば、アルコールの代謝に大量に使われるため、不足する栄養素がある。この栄養素が不足すれば、代謝がスムーズにいかないため、毒性の強いアセトアルデヒドが体内に長くとどまることになる」という――。

※本稿は、溝口徹『お酒の「困った」を解消する最強の飲み方』（青春出版社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／seb_ra ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／seb_ra

■アルコール代謝のしくみ

「お酒に強い、弱い」に大きくかかわっているのがアルコールの代謝である。ここで、アルコールがどのように代謝されるかについて説明しよう。

ポイントとなるのは

・アルコール脱水素酵素（ADH）

・アセトアルデヒド脱水素酵素〈1型、2型あり〉（ALDH）

の2つである。

アルコール飲料の主成分は非常に低分子なエタノールであるが、以下、「アルコール」と表記することとする。アルコールの特徴は、代謝されずそのままの形で細胞膜を通過することである。つまり、吸収を抑制することができず、あればあるだけ入ってしまうというわけだ。

体内に入ったアルコールは、すぐに胃腸から吸収され、その大部分が肝臓で代謝される。そこでアルコール脱水素酵素（ADH）によって、毒性の強いアセトアルデヒドという物質に分解される。

アセトアルデヒドは、アセトアルデヒド脱水素酵素（ALDH）によって、無害な酢酸(さくさん)に分解される。酢酸は末梢に運ばれ、水と二酸化炭素となって、尿と呼気で体外に排出される。

出典＝『お酒の「困った」を解消する最強の飲み方』

■体をサビつかせ、老化や病気の原因に

アルコールそのものにも細胞毒性はあるが、アセトアルデヒドは発がん性が非常に高い有害物質だ。

アセトアルデヒドが分解しきれずに体内に残り、血液中に増えると、頭痛や吐き気、動悸が起きたり、血管が拡張して顔が赤くなったりする。長時間残ると二日酔いになりやすい。また、飲むと顔が赤くなるかどうかは、ALDHが大きくかかわっている。

ALDHの活性が高い人は、悪酔いしにくい。

ALDHの活性は非常に個人差があるため、この活性が低い人は、アセトアルデヒドが血中に長時間残りやすく、がんにつながるなどのリスクもある。だから、前にも述べたように、飲むと顔が赤くなったり、お酒に弱い人が無理して飲んだりすることは、非常によくないことなのである。

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なかにはALDHの活性がまったくない人もいる。いわゆる「下戸(げこ)」である。お酒を少し飲んだだけでも顔が赤くなったり、気持ちが悪くなったりしてしまうタイプだ。

また、アセトアルデヒドの特徴として、非常に強い酸化物質だという点が挙げられる。アルコールが最終的に代謝された酢酸も、弱い酸性だ。ということは、お酒を飲むことは体内を酸性に傾けさせ、活性酸素を大量に発生させる。ひと言で言うなら、体をサビつかせ、老化や病気の原因にもなるのである。

■主役級の活躍をする栄養素「ナイアシン」

アルコールの代謝の過程で特に必要な栄養素がある。それがナイアシンだ。

「ナイアシン」という名前を聞いて、どんな栄養素かスラスラ説明できる人がいたら、かなりの栄養通（？）と言えるだろう。それくらい、知っているようで知らない栄養素なのである。

ナイアシンは、ナイアシンアミド（ニコチンアミド）とナイアシン（ニコチン酸）の総称であり、かつてはビタミンB3とも呼ばれていたビタミンB群の一種である。

ナイアシンの効果の1つに、エネルギーの産生がある。私たちが酸素を使って効率よくエネルギーをつくる際、ナイアシンが必要になるのだ。

アルコールの分解にも、このナイアシンが欠かせない。

NAD（ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド）は、ナイアシンが化学変化したもので、ナイアシンがないとつくれない補酵素だ。補酵素とは、酵素を働かせる脇役のようなもの。NADは、非常に多くの酵素の働きにかかわっている重要な補酵素であるだけに、あちこちで取り合いになってしまうほどの人気者なのだ。

NADがないと、アルコール脱水素酵素（ADH）も、アセトアルデヒド脱水素酵素（ALDH）も働くことができない。

つまり、お酒を飲めば、その代謝にナイアシンが大量に使われるため、ナイアシン不足になるということだ。ナイアシンが不足すれば、代謝がスムーズにいかないため、アセトアルデヒドが体内に長くとどまることになる。これが悪酔いや二日酔いを招くというわけだ。

■アルコール依存を招くナイアシン不足

ナイアシンを語るうえで忘れてはならないのが、オーソモレキュラー療法の生みの親の1人であるエイブラハム・ホッファー博士である。

溝口徹『お酒の「困った」を解消する最強の飲み方』（青春出版社）

博士が興味を持ったのが、幻覚や幻聴を訴える精神疾患（統合失調症）だった。「精神疾患には脳のなかの物質の変化がかかわっている」という仮説を立てた博士は、ナイアシンを中心とした治療が、統合失調症にたしかな効果を上げることを確認したのだ。

ナイアシンが不足すると、ペラグラ（消化管症状のほか、幻覚や妄想を訴える）という病気になる。そこでホッファー博士は、同じ症状を訴える統合失調症の患者さんにも、ナイアシンが不足しているのではないかと考えた。

それからホッファー博士は、統合失調症の治療にナイアシンを用いていたが、統合失調症でなおかつアルコール依存症の患者さんにナイアシンを用いると、アルコール依存の症状まで改善することがわかった。

大脳の前頭葉(ぜんとうよう)には、ナイアシンの受容体（レセプター）がたくさんある。前頭葉とは、感情をコントロールしたり抑制したり、考えたりといった、人間にとって重要な働きをしている部位だ。

だから、ここにナイアシンのレセプターがたくさんあるということは、脳に対して直接的な働きをしているのではないかと私は考えている。

ナイアシンが不足していると、それを埋め合わせるかのように、アルコールによる依存につながる。逆に言えば、ナイアシンが十分にあれば、依存はなくなるというわけだ。

■アルコール離脱のために常に使用

ナイアシンのアルコール依存症に対する応用も、ホッファー博士によってはじまった。私のクリニックでも、アルコール依存症の患者さんのアルコール離脱のために常に使用している。

さらに、アルコールだけでなく糖質への強い依存傾向がある患者さんの治療にもナイアシンを使用し、良好な改善傾向を得ている。

ただし、アルコール依存症と診断されている人は、自己判断でナイアシンを摂取せず、必ず医師の指導のもとでおこなうようにしてほしい。

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溝口 徹（みぞぐち・とおる）

医師

1964年生まれ。神奈川県出身。福島県立医科大学卒業。横浜市立大学病院、国立循環器病センターを経て、1996年、痛みや内科系疾患を扱う辻堂クリニックを開設。2003年には日本初の栄養療法専門クリニックである新宿溝口クリニック（現・みぞぐちクリニック）を開設。著書に『2週間で体が変わるグルテンフリー健康法』『発達障害は食事でよくなる』『お酒の「困った」を解消する最強の飲み方』（いずれも青春出版社）、『花粉症は1週間で治る！』（さくら舎）などがある。

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（医師 溝口 徹）