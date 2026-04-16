カラオケチェーン「カラオケ館」は、業界最大級25色に切り替え可能な推し活ルーム「カラ推し館」の展開を開始する。【写真】11色から選べる「推し色ドリンク」近年、推し活はますます広がりを見せており、カラオケルームにも「歌う」だけではない新たな楽しみ方が求められている。同社ではこうしたニーズに応えるため、業界最大級25色の照明演出に対応した推し活ルーム「カラ推し館」ルームを用意する。同ルームでは、空間全