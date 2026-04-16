カラオケ館、“業界最大級”25色に切り替え可能な推し活ルーム「カラ推し館」誕生 飾りスペース＆推し色・ドリンクも
カラオケチェーン「カラオケ館」は、業界最大級25色に切り替え可能な推し活ルーム「カラ推し館」の展開を開始する。
【写真】11色から選べる「推し色ドリンク」
近年、推し活はますます広がりを見せており、カラオケルームにも「歌う」だけではない新たな楽しみ方が求められている。同社ではこうしたニーズに応えるため、業界最大級25色の照明演出に対応した推し活ルーム「カラ推し館」ルームを用意する。
同ルームでは、空間全体を推し色に染められる照明演出に加え、マグネットで自由に飾り付けができるスペースを設置し、グッズを飾る、撮影する、語り合うといった推し活ならではの楽しみ方を広げた。さらに、11種の推し色ドリンクを用意し、推しのカラーをより身近に感じながら楽しめる非日常体験を提案する。
また、プロジェクターによる大画面映像も活用できるため、推しの映像を映しながら、より没入感のある空間で推し活を楽しむことが可能。
カラオケ館秋葉原本店から展開を開始し、今後必要なエリアに順次展開していく。
【写真】11色から選べる「推し色ドリンク」
近年、推し活はますます広がりを見せており、カラオケルームにも「歌う」だけではない新たな楽しみ方が求められている。同社ではこうしたニーズに応えるため、業界最大級25色の照明演出に対応した推し活ルーム「カラ推し館」ルームを用意する。
同ルームでは、空間全体を推し色に染められる照明演出に加え、マグネットで自由に飾り付けができるスペースを設置し、グッズを飾る、撮影する、語り合うといった推し活ならではの楽しみ方を広げた。さらに、11種の推し色ドリンクを用意し、推しのカラーをより身近に感じながら楽しめる非日常体験を提案する。
また、プロジェクターによる大画面映像も活用できるため、推しの映像を映しながら、より没入感のある空間で推し活を楽しむことが可能。
カラオケ館秋葉原本店から展開を開始し、今後必要なエリアに順次展開していく。