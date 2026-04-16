結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。さて、みなさんはどんなときに「これが今日一番のハイライト！」だと思いますか？気分が明るくなる瞬間だったり、ラッキーなことが起きたときだったり……。めいさんの夫の場合は？第13話本日のハイライト【作者コメント】まぁこれ、最初から靴下をちゃんと仕分けてればいい