【嫁ぎ先の天然家族2】「ヤッター！一発で揃った！」夫がめちゃ嬉しい瞬間＜第13話＞#4コマ母道場
結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。さて、みなさんはどんなときに「これが今日一番のハイライト！」だと思いますか？ 気分が明るくなる瞬間だったり、ラッキーなことが起きたときだったり……。めいさんの夫の場合は？
第13話 本日のハイライト
【作者コメント】
まぁこれ、最初から靴下をちゃんと仕分けてればいいだけの話なんですけどね。靴下専用の引き出しに、洗って乾いた靴下をボンボン入れちゃうからこうなるんですよ。
「あぁー、畳んでしまうまでが全自動の洗濯機、早く誰か発明して……」と思う、めい一家です。
編集・井伊テレ子
第13話 本日のハイライト
【作者コメント】
まぁこれ、最初から靴下をちゃんと仕分けてればいいだけの話なんですけどね。靴下専用の引き出しに、洗って乾いた靴下をボンボン入れちゃうからこうなるんですよ。
「あぁー、畳んでしまうまでが全自動の洗濯機、早く誰か発明して……」と思う、めい一家です。
編集・井伊テレ子