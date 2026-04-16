春は、新たな出会いや環境の変化が増える時期。装いや身だしなみなどについていろいろと考えている人も多いのではないでしょうか。そういった人たち向けて多彩な提案をするフェアが岡山市北区の百貨店で開かれています。 【写真をみる】「ワタシアップデート」計画日々の生活をより楽しくする商品たち 「ワタシ、アップデート計画」が掲げられたテーマです。天満屋岡山店で開催中のフェアでは、春らしい装い