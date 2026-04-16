春は、新たな出会いや環境の変化が増える時期。装いや身だしなみなどについていろいろと考えている人も多いのではないでしょうか。そういった人たち向けて多彩な提案をするフェアが岡山市北区の百貨店で開かれています。

【写真をみる】「ワタシアップデート」計画 日々の生活をより楽しくする商品たち

「ワタシ、アップデート計画」が掲げられたテーマです。天満屋岡山店で開催中のフェアでは、春らしい装いや新生活を快適に過ごすための商品などが並んでいます。

（天満屋岡山店リビングチーム 山室瑞季さん）

「アップデートなので、日常生活において普段使っているものをさらにグレードアップさせて、よりよい生活になるようにと想いを込めて開催しています」

普段使うボールペンなどをライフスタイルにあわせて選んでもらうことで、作業効率や集中力のアップをという提案もあります。きらきらと輝く宝石のようなボールペン。使っているだけで、気分が上がりそうです。

（湯浅亜紗美記者）

「こちらの可愛らしいお弁当箱、巾着やゆで卵ケースと同じシリーズで揃えることができます。そしてこちらのお弁当箱は、仕切りが犬の顔の形になっていて、とても可愛いです」

昼食の時間を楽しくするものや、汚れが落ちやすく手入れが簡単なものなど幅広く取り揃えられています。毎日の弁当作りなど新しい習慣を始めることで、より素敵な自分を見つけてほしいというのがねらいの1つといいます。

（天満屋岡山店リビングチーム 山室瑞季さん）

「新生活が始まって、気が張ってという方もいらっしゃると思うので、ちょっとグレードアップしたものを使っていただいて、生活するうえで、より皆さんに心地よく楽しく過ごしてもらえるようになってもらいたい」

始まりの春。これまでと違ったアイテムを使って、日々の生活をアップデートしてみるのもいいのではないでしょうか。