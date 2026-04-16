16日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8970枚だった。うちプットの出来高が1万1630枚と、コールの7340枚を上回った。プットの出来高トップは5万5000円の1671枚（180円安395円）。コールの出来高トップは6万6000円の765枚（43円高70円）だった。 コールプット 出来