日経225オプション5月限（16日日中） 5万5000円プットが出来高最多1671枚
16日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8970枚だった。うちプットの出来高が1万1630枚と、コールの7340枚を上回った。プットの出来高トップは5万5000円の1671枚（180円安395円）。コールの出来高トップは6万6000円の765枚（43円高70円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
89 0 1 75000
342 +1 2 72500
398 +4 6 70000
602 +6 10 69000
461 +12 19 68000
536 +22 35 67000
765 +43 70 66000
702 +81 130 65000
629 +129 220 64000
592 +199 360 63000
517 +295 575 62000
12 +238 520 61875
19 +375 680 61750
9 +410 730 61625
111 +380 740 61500
2 +470 815 61375
29 +470 870 61250
460 +475 920 61000
4 +230 700 60875
31 +545 1045 60750
2 +245 775 60625
139 +555 1150 60500
2 +270 875 60375
20 +620 1260 60250
589 +545 1305 60000 1750 13
4 +520 1280 59875
13 +680 1480 59750
66 +715 1630 59500 1500 32
59375 1450 1
14 +760 1750 59250 1405 4
56 +770 1920 59000 1300 -520 229
12 +810 2045 58750 1185 -395 16
39 +865 2245 58500 1125 -500 103
58250 1030 -425 27
53 +930 2560 58000 950 -500 162
2 2605 57875 900 -480 95
57750 900 -425 14
4 +995 2870 57500 820 -375 158
57375 800 -370 7
57250 775 -240 38
57125 750 -200 87
1 +640 2815 57000 720 -345 237
56875 695 -310 3
56750 660 -310 49
56500 610 -290 140
56250 575 -290 10
56125 615 2
3 +915 4150 56000 525 -250 191
5 +900 4600 55500 455 -205 54
55375 430 -155 22
55250 420 -200 24
4 +1010 4950 55000 395 -180 1671
54875 370 8
1 5110 54750 365 -185 226
54625 385 -150 5
54500 350 -145 91
54250 345 -60 3
54125 300 -150 80
54000 296 -129 593
53750 275 -135 3
53500 255 -115 58
1 6500 53250
53125 235 -39 23
53000 226 -99 268
52875 215 2
52750 215 -83 6
52500 194 -89 121
52250 180 -70 9
52125 182 1
52000 171 -78 458
51750 160 -74 1
51500 151 -64 35
51250 146 -26 164
51000 135 -60 171
50875 133 -25 3
50750 130 -32 3
50625 120 -33 4
50500 120 -50 27
50375 126 -24 1
50250 108 -34 1
50125 107 -40 1
50000 103 -53 1086
49875 101 -24 6
49750 102 -38 2
49500 93 -43 144
49000 83 -39 272
48750 86 -33 2
48625 88 3
48500 75 -36 163
48250 68 -27 3
48125 72 1
48000 65 -33 378
47500 62 -29 8
47250 61 -19 1
47000 54 -25 205
46750 55 -20 1
46500 47 -23 595
46000 46 -20 79
45750 42 -19 1
45500 41 -15 22
45250 45 -13 1
45000 38 -17 182
44750 40 -7 1
44500 35 -11 114
44250 33 -20 1
44000 32 -14 250
43750 33 -9 9
43500 27 -16 204
43000 26 -13 291
42500 23 -12 4
42000 22 -9 77
41750 20 -8 3
41500 23 -6 1
41250 20 -6 2
41000 18 -7 172
40750 16 -10 3
40500 16 -8 6
40250 15 -8 1
40000 16 -8 165
39750 15 -6 6
39500 14 -5 36
39250 13 -6 19
39000 12 -6 26
38750 13 -5 9
38500 12 -5 5
38250 10 -8 1
38000 10 -7 87
37500 10 -6 26
37250 12 -1 2
37000 9 -5 81
36750 9 -4 11
36000 8 -4 21
35500 7 -5 1
35000 7 -3 180
34750 8 0 1
34500 6 -3 6
34250 6 -3 1
34000 6 -3 60
33750 6 5
33500 5 -4 6
33000 5 -2 21
32000 5 -2 160
31000 4 -2 30
30000 3 -3 86
29000 3 -1 23
28000 3 -1 5
27000 2 -1 18
26000 2 -1 37
25000 1 -2 27
24000 2 0 12
23000 2 0 5
22000 1 -1 91
20000 1 0 309
18000 1 0 1
16000 1 0 1
株探ニュース
