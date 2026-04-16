　16日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8970枚だった。うちプットの出来高が1万1630枚と、コールの7340枚を上回った。プットの出来高トップは5万5000円の1671枚（180円安395円）。コールの出来高トップは6万6000円の765枚（43円高70円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　89　　　 0　　　 1　　75000　
　 342　　　+1　　　 2　　72500　
　 398　　　+4　　　 6　　70000　
　 602　　　+6　　　10　　69000　
　 461　　 +12　　　19　　68000　
　 536　　 +22　　　35　　67000　
　 765　　 +43　　　70　　66000　
　 702　　 +81　　 130　　65000　
　 629　　+129　　 220　　64000　
　 592　　+199　　 360　　63000　
　 517　　+295　　 575　　62000　
　　12　　+238　　 520　　61875　
　　19　　+375　　 680　　61750　
　　 9　　+410　　 730　　61625　
　 111　　+380　　 740　　61500　
　　 2　　+470　　 815　　61375　
　　29　　+470　　 870　　61250　
　 460　　+475　　 920　　61000　
　　 4　　+230　　 700　　60875　
　　31　　+545　　1045　　60750　
　　 2　　+245　　 775　　60625　
　 139　　+555　　1150　　60500　
　　 2　　+270　　 875　　60375　
　　20　　+620　　1260　　60250　
　 589　　+545　　1305　　60000　　1750 　　　　　　　13　
　　 4　　+520　　1280　　59875　
　　13　　+680　　1480　　59750　
　　66　　+715　　1630　　59500　　1500 　　　　　　　32　
　　　　　　　　　　　　　59375　　1450 　　　　　　　 1　
　　14　　+760　　1750　　59250　　1405 　　　　　　　 4　
　　56　　+770　　1920　　59000　　1300 　　-520　　 229　
　　12　　+810　　2045　　58750　　1185 　　-395　　　16　
　　39　　+865　　2245　　58500　　1125 　　-500　　 103　
　　　　　　　　　　　　　58250　　1030 　　-425　　　27　
　　53　　+930　　2560　　58000　　 950 　　-500　　 162　
　　 2　　　　　　2605　　57875　　 900 　　-480　　　95　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 900 　　-425　　　14　
　　 4　　+995　　2870　　57500　　 820 　　-375　　 158　
　　　　　　　　　　　　　57375　　 800 　　-370　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 775 　　-240　　　38　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 750 　　-200　　　87　
　　 1　　+640　　2815　　57000　　 720 　　-345　　 237　
　　　　　　　　　　　　　56875　　 695 　　-310　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 660 　　-310　　　49　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 610 　　-290　　 140　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 575 　　-290　　　10　
　　　　　　　　　　　　　56125　　 615 　　　　　　　 2　
　　 3　　+915　　4150　　56000　　 525 　　-250　　 191　
　　 5　　+900　　4600　　55500　　 455 　　-205　　　54　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 430 　　-155　　　22　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 420 　　-200　　　24　
　　 4　 +1010　　4950　　55000　　 395 　　-180　　1671　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 370 　　　　　　　 8　
　　 1　　　　　　5110　　54750　　 365 　　-185　　 226　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 385 　　-150　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 350 　　-145　　　91　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 345 　　 -60　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 300 　　-150　　　80　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 296 　　-129　　 593　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 275 　　-135　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 255 　　-115　　　58　
　　 1　　　　　　6500　　53250　
　　　　　　　　　　　　　53125　　 235 　　 -39　　　23　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 226 　　 -99　　 268　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 215 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 215 　　 -83　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 194 　　 -89　　 121　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 180 　　 -70　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 182 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 171 　　 -78　　 458　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 160 　　 -74　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 151 　　 -64　　　35　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 146 　　 -26　　 164　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 135 　　 -60　　 171　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 133 　　 -25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 130 　　 -32　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 120 　　 -33　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 120 　　 -50　　　27　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 126 　　 -24　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 108 　　 -34　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 107 　　 -40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 103 　　 -53　　1086　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 101 　　 -24　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 102 　　 -38　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　93 　　 -43　　 144　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　83 　　 -39　　 272　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　86 　　 -33　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48625　　　88 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　75 　　 -36　　 163　
　　　　　　　　　　　　　48250　　　68 　　 -27　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48125　　　72 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　65 　　 -33　　 378　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　62 　　 -29　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　61 　　 -19　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　54 　　 -25　　 205　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　55 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　47 　　 -23　　 595　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　46 　　 -20　　　79　
　　　　　　　　　　　　　45750　　　42 　　 -19　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　41 　　 -15　　　22　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　45 　　 -13　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　38 　　 -17　　 182　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　40 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　35 　　 -11　　 114　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　33 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　32 　　 -14　　 250　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　33 　　　-9　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　27 　　 -16　　 204　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　26 　　 -13　　 291　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　23 　　 -12　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　22 　　　-9　　　77　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　20 　　　-8　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　23 　　　-6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　20 　　　-6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　18 　　　-7　　 172　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　16 　　 -10　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　16 　　　-8　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　15 　　　-8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　16 　　　-8　　 165　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　15 　　　-6　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　14 　　　-5　　　36　
　　　　　　　　　　　　　39250　　　13 　　　-6　　　19　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　12 　　　-6　　　26　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　13 　　　-5　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　12 　　　-5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38250　　　10 　　　-8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　10 　　　-7　　　87　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　10 　　　-6　　　26　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　12 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 9 　　　-5　　　81　
　　　　　　　　　　　　　36750　　　 9 　　　-4　　　11　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 8 　　　-4　　　21　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　 7 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 7 　　　-3　　 180　
　　　　　　　　　　　　　34750　　　 8 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　 6 　　　-3　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　34250　　　 6 　　　-3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 6 　　　-3　　　60　
　　　　　　　　　　　　　33750　　　 6 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　 5 　　　-4　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 5 　　　-2　　　21　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 5 　　　-2　　 160　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 4 　　　-2　　　30　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 3 　　　-3　　　86　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 3 　　　-1　　　23　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 3 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 2 　　　-1　　　18　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 2 　　　-1　　　37　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 1 　　　-2　　　27　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 2 　　　 0　　　12　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　 2 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 1 　　　-1　　　91　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　 0　　 309　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 1 　　　 0　　　 1　

