子宮頸がんの再々再発を公表している俳優の古村比呂さんが4月15日、自身のブログを更新。体調について綴りました。【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん体調回復へのポジティブ思考「細胞たちが毒出しをして整えてくれる」「アイスを食べれば元気が出る！」前日の投稿で熱が出て体調不良を明かしていた古村さんは「昨夜は眠れましたが嫌な夢ばかり見ました」と投稿。それでも嫌な夢を見て汗をかいたのか「細胞たちが毒