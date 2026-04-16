土屋太鳳 俳優の土屋太鳳が、8月3日に東京・恵比寿のブルーノート・プレイスでスペシャルライブ「TAO TSUCHIYA presents − Mo’ swing −」を開催することが決定した。今回のライブは、土屋が俳優として歩む中で「役作りのスパイス」や「迷ったときの羅針盤」として大切にしてきた音楽、そして彼女のルーツである「熱いジャズセッション」をファンに届けたいという切実な願いから実現した。演者として培った感性と