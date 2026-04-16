空から「世界で4機のみのレア機」を中部空港の公式SNSアカウントが、同空港の駐機場にいた1機の巨大機を、空から撮影した写真を投稿しました。同アカウントは「どこからみても存在感ありますね」とこの機体についてコメントし、これを見た一般ユーザーからも反響が寄せられているようです。【写真】えっ…これが空から捉えた中部空港に飛来の「珍飛行機」全貌です撮影された機体はボーイング747-400をベースに、747で特徴的な