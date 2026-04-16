空から「世界で4機のみのレア機」を

中部空港の公式SNSアカウントが、同空港の駐機場にいた1機の巨大機を、空から撮影した写真を投稿しました。同アカウントは「どこからみても存在感ありますね」とこの機体についてコメントし、これを見た一般ユーザーからも反響が寄せられているようです。

【写真】えっ…これが空から捉えた中部空港に飛来の「珍飛行機」全貌です

撮影された機体はボーイング747-400をベースに、747で特徴的なコブ部分「アッパーデッキ」の後部がさらに大きく膨らんだユニークな形を持つ貨物機「ドリームリフター」です。この機体はJAL・ANAにも導入されている旅客機「787」のパーツを輸送するために開発された貨物機で、中部空港周辺地域で製造された787のパーツをアメリカへ運ぶため、同空港に不定期で飛来します。

なお、この機体は中部空港でこそよく見られるものの、世界でも4機しかない、いわゆるレア機となっています。同アカウントでは展望デッキなどからこの機体の写真を投稿することは多いものの、機体を見下ろすアングルで撮影されたものが投稿されることはあまりありません。

この投稿を見たSNSユーザーからは「飛行機からドリームリフター！とっても楽しそう」「この巨大な孤独感がたまらない」といったコメントが寄せられています。