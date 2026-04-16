エア・カナダは、エアバスA321XLR型機にコリンズ・エアロスペースのビジネスクラス、エコノミークラス座席を導入する。ビジネスクラスには、「オーロラ」を14席設ける。単通路機でありながら、大型機並みのビジネスクラス体験ができるように設計されており、デザイン会社のアキュメンとともに共同でカスタマイズし、温かみのある色調とした。座席の形状と設置角度は機体の寸法に完全に適合し、居住空間を最大限確保するとともに、