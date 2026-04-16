ラッシングは自身初のグランドスラムを放った(C)Getty Imagesドジャースのダルトン・ラッシングが自身初のグランドスラムを放った。現地4月15日のメッツ戦に「7番・指名打者」で先発出場。【動画】“打てる捕手”ラッシングは自身初の満塁弾を豪快に放った先発した大谷翔平が以前に受けた死球の影響もあり投手専念となったことで回ってきた代役DHで大きな仕事を果たした。8回満塁の場面、相手救援のデビン・ウイリアムズが