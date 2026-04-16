記事ポイント株式会社AlbaLinkが空き家所有者100人を対象に維持費の実態を調査しています。空き家の維持費の平均は年間21.4万円で、年間10万円以下が最多です。空き家買取隊の特設ページで費用内訳や困りごとの詳細を確認できます。AlbaLinkが、空き家所有者100人を対象に空き家の維持費に関するアンケート調査を公開しています。空き家を持つ人が負担する年間コストの目安を、平均額と回答分布から具体的に把握できます。 Al