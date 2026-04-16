維持費の実額がわかる調査！ AlbaLink「空き家の維持費アンケート調査」

記事ポイント 株式会社AlbaLinkが空き家所有者100人を対象に維持費の実態を調査しています。空き家の維持費の平均は年間21.4万円で、年間10万円以下が最多です。空き家買取隊の特設ページで費用内訳や困りごとの詳細を確認できます。 株式会社AlbaLinkが空き家所有者100人を対象に維持費の実態を調査しています。空き家の維持費の平均は年間21.4万円で、年間10万円以下が最多です。空き家買取隊の特設ページで費用内訳や困りごとの詳細を確認できます。

AlbaLinkが、空き家所有者100人を対象に空き家の維持費に関するアンケート調査を公開しています。

空き家を持つ人が負担する年間コストの目安を、平均額と回答分布から具体的に把握できます。

AlbaLink「空き家の維持費アンケート調査」

調査名：空き家の維持費に関するアンケート調査実施者：株式会社AlbaLink調査期間：2025年12月17日〜31日調査方法：インターネットによる任意回答有効回答数：100人回答者内訳：女性40人、男性60人対象：空き家を所有したことがある人

AlbaLinkの調査は、固定資産税や修繕費、水道光熱費など空き家の維持にかかる費用感を実例ベースで示しています。

空き家買取隊の公開ページは、費用の大きさを事前に知りたい人に役立つ情報源です。

調査結果

年間平均維持費：21.4万円年間10万円以下：38.0％年間20万円以下：31.0％

空き家の維持費は年間10万円以下が最多で、全体の4割近くを占めています。

空き家の維持費は物件の価値や築年数によって差があり、年間100万円以上かかるケースも確認できます。

AlbaLinkの調査ページは、維持費の内訳だけでなく負担が大きい費用や困りごとの結果も掲載しています。

空き家の所有を続けるか考えている人は、実際のコスト感を比較しながら判断材料にできます。

空き家買取隊の公開情報は、売却や管理方法を検討する前に現実的な負担を知るきっかけになります。

AlbaLinkによる「空き家の維持費アンケート調査」の紹介でした。

よくある質問

Q. 空き家の維持費はどのくらいかかりますか？

A. AlbaLinkの調査では、空き家の維持費の平均は年間21.4万円で、年間10万円以下の回答が38.0％で最多です。

Q. 調査結果の詳細はどこで見られますか？

Q. 調査ではどのような人が回答していますか？

A. 調査は空き家を所有したことがある人を対象に実施され、有効回答数は100人です。

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