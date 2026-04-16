綾瀬はるかさんのモノマネで知られるタレントの沙羅さんが4月15日、自身のインスタグラムと公式Xを更新。英検準1級に合格したことを報告しました。【写真を見る】【 ものまねタレント・沙羅 】英検準１級合格を報告６回の不合格を乗り越え「英語が大好きなので諦めないでよかった」海外ロケへの意欲も沙羅さんは「このたび英検準１級に合格する事ができましたやった〜！！嬉しい〜！！！」とコメントし、英語で合格を喜ぶ動