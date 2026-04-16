綾瀬はるかさんのモノマネで知られるタレントの沙羅さんが4月15日、自身のインスタグラムと公式Xを更新。英検準1級に合格したことを報告しました。

【写真を見る】【 ものまねタレント・沙羅 】英検準１級合格を報告 ６回の不合格を乗り越え「英語が大好きなので諦めないでよかった」海外ロケへの意欲も





沙羅さんは「このたび 英検準１級に合格する事ができました やった〜！！嬉しい〜！！！」とコメントし、英語で合格を喜ぶ動画を投稿しました。



投稿によると、合格まで6回不合格となり、7回目の受験でようやく合格を果たしたとのこと。「2年半かかりました」とも明かしており、長期にわたる挑戦の末の吉報となりました。









沙羅さんは「特にReadingとWritingが難しかったです。モチベーション維持も難しかったけど、英語が大好きなので諦めないでよかった」とも投稿しています。



学習方法については、「NETFLIXドラマを英語字幕で見たり、単語のアプリゲームは移動中にずっとやっていました。」と、日常生活に英語を取り入れてきたと説明しています。









また、朝日出版社の英語学習誌「CNN ENGLISH EXPRESS」で2年半にわたり連載を続けながら学習を進めてきたことも紹介。英語コーチの西牧先生への感謝も述べました。



今後の抱負については、「世界中の人たちとこれからもたくさん話したいと思います 英会話の番組や海外ロケがありましたら、どこでも飛んで行きます お任せください」とし、英会話番組への出演や海外ロケへの意欲を示しました。









投稿された動画の中でも英語で「If there are overseas shootings or English TV programs, you can count on me!（海外ロケや英語番組があれば、私にお任せください！）」と力強くアピールしています。









この投稿に「英検準1級合格おめでとうございます」「尊敬します」「お仕事しながらですから更に凄いことですね」「努力家ですね」「自分の努力で得た一生の宝物ですね」「諦めないで挑み続けたのは、すごいことだと思います」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】