午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９８６、値下がり銘柄数は５２３、変わらずは６１銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、繊維、電気機器、その他製品など。値下がりで目立つのは鉱業、水産・農林、陸運など。 出所：MINKABU PRESS