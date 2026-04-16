■台風4号(シンラコウ) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年04月16日12時45分発表気象庁 16日12時の実況種別    台風大きさ    大型強さ    非常に強い存在地域    マリアナ諸島中心位置    北緯17度25分 (17.4度)東経144度30分 (144.5度)進行方向、速さ    北 ゆっくり中心気圧    945 hPa中心付近の最大