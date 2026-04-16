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■台風4号(シンラコウ) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年04月16日12時45分発表気象庁 16日12時の実況種別 台風大きさ 大型強さ 非常に強い存在地域 マリアナ諸島中心位置 北緯17度25分 (17.4度)東経144度30分 (144.5度)進行方向、速さ 北 ゆっくり中心気圧 945 hPa中心付近の最大