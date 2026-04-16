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■台風4号(シンラコウ)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年04月16日12時45分発表　気象庁

16日12時の実況
種別    台風
大きさ    大型
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
中心位置    北緯17度25分 (17.4度)
東経144度30分 (144.5度)
進行方向、速さ    北 ゆっくり
中心気圧    945 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 220 km (120 NM)
15m/s以上の強風域    南側 560 km (300 NM)
北側 500 km (270 NM)

17日12時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯20度05分 (20.1度)
東経145度35分 (145.6度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 270 km (145 NM)

18日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯22度50分 (22.8度)
東経146度40分 (146.7度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (165 NM)

19日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯27度10分 (27.2度)
東経150度00分 (150.0度)
進行方向、速さ    北北東 25 km/h (13 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 390 km (210 NM)

20日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ウェーク島近海
予報円の中心    北緯29度55分 (29.9度)
東経160度20分 (160.3度)
進行方向、速さ    東北東 45 km/h (24 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    230 km (125 NM)
暴風警戒域    全域 440 km (235 NM)

21日9時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    アリューシャンの南
予報円の中心    北緯35度40分 (35.7度)
東経175度20分 (175.3度)
進行方向、速さ    東北東 65 km/h (35 kt)
中心気圧    974 hPa
最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 520 km (280 NM)
 

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより