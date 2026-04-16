【台風情報】大型で非常に強い台風4号(シンラコウ) このあとの勢力と進路を詳しく 現在ゆっくりと北へ進む 最大瞬間風速60メートル 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風4号(シンラコウ)
2026年04月16日12時45分発表 気象庁
16日12時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯17度25分 (17.4度)
東経144度30分 (144.5度)
進行方向、速さ 北 ゆっくり
中心気圧 945 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 220 km (120 NM)
15m/s以上の強風域 南側 560 km (300 NM)
北側 500 km (270 NM)
17日12時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯20度05分 (20.1度)
東経145度35分 (145.6度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 270 km (145 NM)
18日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯22度50分 (22.8度)
東経146度40分 (146.7度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)
19日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯27度10分 (27.2度)
東経150度00分 (150.0度)
進行方向、速さ 北北東 25 km/h (13 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
20日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ウェーク島近海
予報円の中心 北緯29度55分 (29.9度)
東経160度20分 (160.3度)
進行方向、速さ 東北東 45 km/h (24 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (235 NM)
21日9時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 アリューシャンの南
予報円の中心 北緯35度40分 (35.7度)
東経175度20分 (175.3度)
進行方向、速さ 東北東 65 km/h (35 kt)
中心気圧 974 hPa
最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 520 km (280 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより