左からinstax WIDE 400「JET BLACK」ショルダーストラップ付き、instax WIDE 400「JET BLACK」用カメラケース 富士フイルム株式会社は、アナログインスタントカメラ「instax WIDE 400」の新色「JET BLACK」を4月24日（金）に発売する。価格はオープン。 カードサイズの約2倍となるワイドフォーマットの「instax “チェキ” WIDEフィルム」に対応するカメラ。これまでは「GREEN」の1色だった