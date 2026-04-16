左からinstax WIDE 400「JET BLACK」ショルダーストラップ付き、instax WIDE 400「JET BLACK」用カメラケース

富士フイルム株式会社は、アナログインスタントカメラ「instax WIDE 400」の新色「JET BLACK」を4月24日（金）に発売する。価格はオープン。

カードサイズの約2倍となるワイドフォーマットの「instax “チェキ” WIDEフィルム」に対応するカメラ。これまでは「GREEN」の1色だったが、2色から選べるようになった。

新色は、マットな質感で深みのあるブラックカラーを採用。アウトドアなどのカジュアルなシーンから、都市でのスナップ撮影、結婚式などのフォーマルなイベントまで、幅広いシチュエーションにフィットするとしている。機能や操作性、本体デザインなどは既存のGREENモデルと共通。

また、本体カラーに合わせたJET BLACK用のカメラケースも同時発売される。価格はオープン。

「instax WIDE 400」は、2024年7月に発売されたアナログインスタントカメラ。ワイドフォーマットへの対応に加え、シンプルな操作性やセルフタイマー機能などを特徴としている。