“チェキ” WIDEフィルム対応カメラに新色「JET BLACK」が追加 マットな質感のブラックカラー 同色の専用ケースも
左からinstax WIDE 400「JET BLACK」ショルダーストラップ付き、instax WIDE 400「JET BLACK」用カメラケース
富士フイルム株式会社は、アナログインスタントカメラ「instax WIDE 400」の新色「JET BLACK」を4月24日（金）に発売する。価格はオープン。
カードサイズの約2倍となるワイドフォーマットの「instax “チェキ” WIDEフィルム」に対応するカメラ。これまでは「GREEN」の1色だったが、2色から選べるようになった。
新色は、マットな質感で深みのあるブラックカラーを採用。アウトドアなどのカジュアルなシーンから、都市でのスナップ撮影、結婚式などのフォーマルなイベントまで、幅広いシチュエーションにフィットするとしている。機能や操作性、本体デザインなどは既存のGREENモデルと共通。
また、本体カラーに合わせたJET BLACK用のカメラケースも同時発売される。価格はオープン。
「instax WIDE 400」は、2024年7月に発売されたアナログインスタントカメラ。ワイドフォーマットへの対応に加え、シンプルな操作性やセルフタイマー機能などを特徴としている。