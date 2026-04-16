【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１５日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのメッツ戦に先発し、６回２安打１失点、１０奪三振と好投し、２勝目を挙げた。指名打者（ＤＨ）は兼務せず、投手のみでの公式戦出場はエンゼルス時代の２０２１年５月２８日以来、約５年ぶりだった。試合は８―２だった。ロバーツ監督から投手専念で起用する方針を伝えられ、大谷は「ちょっとびっくりはしたけど、チームとしても