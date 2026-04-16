【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１５日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのメッツ戦に先発し、６回２安打１失点、１０奪三振と好投し、２勝目を挙げた。

指名打者（ＤＨ）は兼務せず、投手のみでの公式戦出場はエンゼルス時代の２０２１年５月２８日以来、約５年ぶりだった。試合は８―２だった。

ロバーツ監督は試合前、投手に専念させた理由について、大谷が１３日に右肩の後ろ付近に死球を受けた影響を考慮したとしつつ、「打撃の負担をなくして投球だけに集中できる環境を整えることは、心身両面にとってプラスに働くと考えている」として、投手のパフォーマンスが上がることを期待した。

大谷は、指揮官の起用法に応えた。全９５球のうち、５１球（５４％）が直球で、力で押す投球だった。

１点を失った五回、なおも二死二、三塁のピンチを背負ったが、好打者の１番リンドーをこの日の最速となる１００・４マイル（約１６１・６キロ）の直球で左直に仕留め、グラブを激しくたたいた。自身の最終回となった六回は、２〜４番から３者連続の空振り三振を奪った。

この日は黒人初の大リーガー、ジャッキー・ロビンソンがドジャースでメジャーデビューした１９４７年４月１５日を記念した「ジャッキー・ロビンソンデー」。全３０球団で永久欠番になっているロビンソンの背番号「４２」をつけて試合に臨む日で、大谷もいつもの「１７」ではなく、「４２」でマウンドに上がった。