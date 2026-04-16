【クロンダイク 砂金ハンターズ】 6月20日 発売予定 価格：3,800円 ハナヤマは4月15・16日に開催された「おもちゃビジネスフェア2026」に6月20日発売予定のアナログゲーム「クロンダイク 砂金ハンターズ」を出展した。 近年は「はずる」や「ロジカルニュートン」といったパズルゲームでも知られるハナヤマだが、こうしたアナログゲームも