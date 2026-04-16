【クロンダイク 砂金ハンターズ】 6月20日 発売予定 価格：3,800円

ハナヤマは4月15・16日に開催された「おもちゃビジネスフェア2026」に6月20日発売予定のアナログゲーム「クロンダイク 砂金ハンターズ」を出展した。

近年は「はずる」や「ロジカルニュートン」といったパズルゲームでも知られるハナヤマだが、こうしたアナログゲームも古くから扱っている。この「クロンダイク 砂金ハンターズ」は、ドイツのHABA社より発売された砂金堀りをテーマにした同名ゲームを国内向けにローカライズし復刻した商品だ。

「クロンダイク 砂金ハンターズ」。6月20日発売予定。価格は3,800円。ステンレス製のパンニング皿や卓上に置く仕切り用ロープなども付属している

この商品では「パンニング」という、砂の中から鉱物を採取する技術をルールに導入し、思考や運だけではない、手先の技術も必要なゲームとして完成している。

参加プレイヤーは2人から4人で、金をモチーフとした黄色のボール4つを持ってゲームスタート。手番のプレイヤーは中が見えない袋に入った「金」（黄色）、「石」（黒）、「砂」（グレー）のボールを3個取り出して皿の上に置き、現実のパンニングと同様に皿を揺すって、遠心力で石と砂のボールだけを落とすことで残った金をもらえるというルールだ。

手番は袋からボールを3個取って皿の上に乗せる。金がなければ次の人に回し、全部金だった場合は、アライグマ（後述）がいる人に1個渡して残りをもらえる

3個の中に金があったときは皿の上でパンニングを行い、皿に残った金をもらえる

ここでポイントなのは、実物と違って皿の上に乗せるものが全てボールだということ。石や砂を落とすつもりが、金も簡単に落ちてしまうので、プレイヤーの手先の器用さがものを言うのである。

【ハナヤマ「クロンダイク 砂金ハンターズ」の「パンニング」時の動画】

他のプレイヤーもただそれを見ているだけでなく、手番のプレイヤーがいくつ金を取れるかを事前に予想し、当たれば手番プレイヤーから同数の金をもらえ、外れたら賭けた金を手番プレイヤーに渡さなければならない。ギャンブル的な要素が加わることで、手先の技術だけでは終わらない駆け引きの面白さが発生している。

赤の小皿にあるのが手持ちの金。手番がパンニングを行う前に、パンニング皿に金が何個残るかを予想してカードを出し、手持ちの金を賭け皿にベットする

袋の中身が2個以下になるか、誰かの持ち金が0になったらゲーム終了。その時点で最も金を持っているプレイヤーが勝利となる

アライグマはゲームのラッキーパーソン。手元にいるときは手番プレイヤーが金を3個取ったときに1個をもらえる。最初は最年長のプレイヤーに渡され、グレーのボールを引いたのもとに移動していく

コアなファンには知られた名作がこの令和に復活。今年のアナログゲーム界隈を賑わわせる商品の一つとなりそうだ。