BIGBANGが12日（現地時間）、米カリフォルニア州で開催された「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル 2026」に登場した。デビュー20周年を記念しての登場で、圧巻のパフォーマンスを披露。G-DRAGON、SOL、D-LITEの3人は、およそ1時間のステージで、ヒット曲の数々を披露した。 【写真】ステージ裏ではウキウキの表情を見せていたG-DRAGON