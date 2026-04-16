BIGBANGが12日（現地時間）、米カリフォルニア州で開催された「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル 2026」に登場した。デビュー20周年を記念しての登場で、圧巻のパフォーマンスを披露。G-DRAGON、SOL、D-LITEの3人は、およそ1時間のステージで、ヒット曲の数々を披露した。



【写真】ステージ裏ではウキウキの表情を見せていたG-DRAGON

セットは「MADE」時代を思い出させるジャケット姿のダンサーたちと旗が登場する中「Bang Bang Bang」で開幕。メンバー3人が登場すると、そのエネルギッシュなパフォーマンスで観客を熱狂の渦に巻き込んだ。



2020年にT.O.Pを含めたメンバー4人でコーチェラに出演する予定となっていたが、コロナ禍により実現できていなかった。今回は念願の“リベンジ”ステージとなった。



世界最大級の音楽フェスである「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル 2026」は米カリフォルニア州で4月10～12日(日本時間4月11～13日）、4月17～19日(日本時間4月18～20日)の2週に渡り開催される。



（BANG Media International／よろず～ニュース）