韓国総合株価指数（KOSPI）が、米国・イスラエルとイランの戦争前の水準である6200ラインを16日、取引時間中に回復した。KOSPIはこの日午前10時25分現在、前日比1.80％上昇の6201.00となっている。KOSPIは前日比0.95％上昇の6149.49でスタートした。前日、KOSPIは中東戦争勃発後32取引日ぶりに、終値ベースで初めて6000ラインを上回った。KOSPIが取引時間中に6200ラインを超えたのは、イラン情勢発生直前の2月27日以来初めてだ。こ