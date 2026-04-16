韓国総合株価指数（KOSPI）が、米国・イスラエルとイランの戦争前の水準である6200ラインを16日、取引時間中に回復した。

KOSPIはこの日午前10時25分現在、前日比1.80％上昇の6201.00となっている。KOSPIは前日比0.95％上昇の6149.49でスタートした。前日、KOSPIは中東戦争勃発後32取引日ぶりに、終値ベースで初めて6000ラインを上回った。KOSPIが取引時間中に6200ラインを超えたのは、イラン情勢発生直前の2月27日以来初めてだ。

この時点では外国人と個人はそれぞれ1681億ウォン（約181億円）と5063億ウォンを売り越している一方で、機関は6127億ウォンを買い越している。

取引序盤は横ばい圏で推移していたが、その後、サムスン電子は2.37％、SKハイニックスは1.85％、サムスン電子優先株は2.07％と、半導体株が上昇し、上げ幅を拡大している。このほか、KOSPI時価総額上位10銘柄のうち、現代自動車が6.69％、斗山（トゥサン）エナビリティが5.57％、起亜（キア）が4.22％、LGエナジーソリューションが0.49％上昇した。

この日の上昇は、中東戦争をめぐる楽観論とそれに伴うニューヨーク株式市場の好調の影響とみられる。15日（現地時間）、ドナルド・トランプ米国大統領はフォックス・ビジネスとのインタビューで、イランとの戦争終結時期について「まもなく終わる」と述べ、地政学的リスクの緩和を示唆した。

こうした発言を受けてニューヨーク株式市場は上昇した。S＆P500指数は0.80％上昇の7022.95、ナスダック総合指数は1.59％上昇の24016.02でそれぞれ取引を終えた。両指数は史上最高値を更新した。ダウ工業株30種平均は前日比0.15％下落の48463.72で取引を終えた。

この時点では、コスダック指数は前日比1.08％上昇の1164.86となっている。指数は前日比0.92％上昇の1163.00で取引を開始し、1％台の上昇率を維持している。

外国人が1673億ウォンを売り越している一方、機関と個人がそれぞれ106億ウォンと1850億ウォンを買い越している。