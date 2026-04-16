女優で声優の戸田恵子が15日に自身のアメブロを更新。愛用しているリカバリーパジャマの買い替え時期について悩みを明かした。この日、戸田は、エステへ行ったことを明かすも「寝不足で朝から撮影/ヒール履いてたので、エステの最中に足が攣る！極楽の時間に最悪だ。とほほ」とハプニングを告白。続けて「『刑事、ふりだしに戻る』ナレーションのリテイクに」と仕事内容をつづり「初回オンエアは明後日だー！わくわく！」と心待ち