ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１５日（日本時間１６日）に本拠地でのメッツ戦に５年ぶりに投手専念で先発登板し、６回を２安打１失点、毎回の１０三振２四球で今季２勝目を挙げた。５回のピンチでは一気にギアを上げ、１００マイル（約１６０・７キロ）超を４球連発して切り抜けた。今季１７イニング目で初の自責点を記録したが、防御率０・５０はナ・リーグトップに立った。圧巻の奪三振ショーで球団ＯＢでＭＬＢレジェン