ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬º£µ¨£²¾¡ÌÜ¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö42¡×¤Ç½éÅÐÈÄ¡¡100¥Þ¥¤¥ëÏ¢È¯¡ÄËÉ¸æÎ¨0Ž¥50¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ë£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÅê¼êÀìÇ°¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢£¶²ó¤ò£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢Ëè²ó¤Î£±£°»°¿¶£²»Íµå¤Çº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££µ²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢£±£°£°¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£°¡¦£·¥¥í¡ËÄ¶¤ò£´µåÏ¢È¯¤·¤ÆÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£º£µ¨£±£·¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ç½é¤Î¼«ÀÕÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£µ£°¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£°µ´¬¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤ÇµåÃÄ£Ï£Â¤Ç£Í£Ì£Â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¥Ç¡¼¡×¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£¹Ç¯ÌÜ¤Ç½éÅÐÈÄ¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö£´£²¡×¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¥ê¥ó¥É¥¢¤ò¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡££±£²µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤Ë½ª¤¨¤ë¤È¡¢£²²ó¤â£±£°µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡££³²ó°ì»à¸å¡¢¥á¥ì¥ó¥Ç¥¹¤Ë³°³Ñ¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥Õ¥¡¥à¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥ê¥ó¥É¥¢¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë£µµå¤ÇÇ´¤é¤ì¤¿£±£±µåÌÜ¡¢£¹£¹¡¦£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£°¡¦£³¥¥í¡Ë¤Î³°³Ñ¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤¿¡£»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¥ê¥ó¥É¥¢¤¬¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¤ò£³¿Í¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¡¢ºòÇ¯£¸·î£²£·Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤«¤é£³£²²ó£²¡¿£³Ï¢Â³¼«ÀÕÅÀ£°¤È¤·¡¢´ä·¨µ×»Ö¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤È¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼ÆüËÜ¿ÍÀèÈ¯Åê¼ê¿ØµÏ¿¤Î£³£±²ó£²¡¿£³¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£µ²ó¤ËÀ©µå¤òÍð¤·¡¢£²»Íµå¤Ç°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢£¸ÈÖ¥á¥ì¥ó¥Ç¥¹¤Ë±¦Íã¤Ø¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢¼ºÅÀ¡£µÏ¿¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤³¤³¤«¤é¤À¡£°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡££¹ÈÖ¥Õ¥¡¥à¤Ï½éµå¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î£¸£¶¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£¹¡¦£µ¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê¤µ¤»¤ë¤È¡¢£²µåÌÜ¤Ï£±£°£°¡¦£²¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¡¦£³¥¥í¡Ë¤Î³°³ÑÄã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê¡¢£³µåÌÜ¤Ï£±£°£°¡¦£³¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¡¦£´¥¥í¡Ë¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤¿¡£Â³¤¯¥ê¥ó¥É¥¢¤Ï½éµå¡¢£±£°£°¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¡¦£±¥¥í¡Ë¤Î¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤¦¤È¡¢£²µåÌÜ¤Ï£±£°£°¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¡¦£¶¥¥í¡Ë¤Î¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Çº¸Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡££´µåÏ¢Â³£±£°£°¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡£¶²ó¤âÂ³Åê¡£ÀèÆ¬¥í¥Ù¥ë¥È¤òÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Â³¤¯¥Ù¥¤¥Æ¥¤¤Ï³°³Ñ¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÏÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤¿¡££´¼ÔÏ¢Â³»°¿¶Äù¤á¤ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬Åê¼êÀìÇ°¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î£²£°£²£±Ç¯£µ·î£²£¸Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ç£²£²Ç¯¤ÎàÂçÃ«¥ë¡¼¥ëáÆ³Æþ¸å¤Ï½é¤À¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿ôÆüÁ°¤Ë¸ª¹Ã¹ü¡¢ÇØÃæÂ¦¤Î¸ª¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¾¯¤·ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥±¡¼¥¸¤ÇÂÇ·â¤Î½àÈ÷¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò°ì¤Ä¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Ï°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼¡²ó¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬¹õ¿Í½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ£±£¹£´£·Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æü¤òµÇ°¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¥Ç¡¼¡×¡£¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¡¢Á´£³£°µåÃÄ¤Ç±Êµ×·çÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö£´£²¡×¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î£¶¥¤¥Ë¥ó¥°¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤ËÅþÃ£¡£ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£µ£°¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏºòÇ¯¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆ±Î½»³ËÜÍ³¿¡Ê£²£·¡Ë¤È¶¯Å¨¤½¤í¤¤¤À¤¬¡¢²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£