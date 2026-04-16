記事ポイント川崎フロンターレの2026年版算数ドリルが完成川崎市内の小学6年生全員に無料配布東京書房がクラブパートナーとして活動を支援川崎フロンターレの2026年版算数ドリルが完成しています。算数ドリルは川崎市内の市立小学校と特別支援学校の小学6年生全員に無料で配布されます。古本買取の東京書房はクラブパートナーとして地域に根ざした学びの取り組みを支えています。 川崎フロンターレ「2026年版算数ドリル」&#