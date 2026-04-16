フロンターレで学ぶ一冊！ 川崎フロンターレ「2026年版 算数ドリル」

記事ポイント 川崎フロンターレの2026年版算数ドリルが完成川崎市内の小学6年生全員に無料配布東京書房がクラブパートナーとして活動を支援 川崎フロンターレの2026年版算数ドリルが完成川崎市内の小学6年生全員に無料配布東京書房がクラブパートナーとして活動を支援

川崎フロンターレの2026年版算数ドリルが完成しています。

算数ドリルは川崎市内の市立小学校と特別支援学校の小学6年生全員に無料で配布されます。

古本買取の東京書房はクラブパートナーとして地域に根ざした学びの取り組みを支えています。

川崎フロンターレ「2026年版 算数ドリル」

配布対象：川崎市内の市立小学校・特別支援学校の小学6年生全員配布方法：無料配布配布時期：2026年度中

川崎フロンターレの算数ドリルは選手やクラブキャラクターを問題に取り入れた教材です。

川崎フロンターレの算数ドリルは楽しみながら算数を学べる地域密着の一冊として2006年から無償配布を続けています。

地域配布

算数ドリルは家庭や学習環境に関わらず小学6年生全員に届く教材です。

算数ドリルは川崎フロンターレの地域への思いを形にした取り組みとして活用できます。

学びの工夫

算数ドリルは選手やクラブキャラクター、スタジアムなどを取り入れた構成です。

算数ドリルはサッカーが好きな子どもが自然に手に取りやすく、楽しさと学習内容の両立を実現しています。

パートナー支援

会社名：有限会社東京書房（古本買取の東京書房）代表者：和田 達弘所在地：神奈川県川崎市宮前区宮崎3-9-11営業時間：11:00〜19:00（年末年始を除く）

古本買取の東京書房は古本の宅配買取、出張買取、店頭買取を展開する専門店です。

古本買取の東京書房は本の循環を促しながら地域文化やスポーツ活動への支援にも取り組んでいます。

川崎フロンターレの算数ドリルは地域の子どもたちが楽しく学べる機会を広げます。

古本買取の東京書房の協賛は20年続く教育支援の取り組みを後押しします。

川崎市内の小学6年生にとっては身近なクラブを通じて算数に親しめる一冊です。

川崎フロンターレと東京書房による2026年版算数ドリルの紹介でした。

よくある質問

Q. 算数ドリルは誰が受け取れますか？

A. 川崎市内の市立小学校と特別支援学校に通う小学6年生全員が受け取れます。

Q. 算数ドリルはどのように配布されますか？

A. 算数ドリルは2026年度中に無料で配布されます。

Q. 東京書房はどのように関わっていますか？

A. 古本買取の東京書房はクラブパートナーとして川崎フロンターレの教育支援活動を協賛しています。

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