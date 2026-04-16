JKAはSG「第45回オールスター・オートレース」（4月24〜29日、飯塚）の出場選手変更を発表した。有吉辰也（飯塚、公傷）、別府敬剛（飯塚、公傷）、小林瑞季（川口、公傷）、鈴木章夫（浜松、私病）の4選手が欠場。代わって村瀬月乃丞（飯塚）、青山文敏（飯塚）、久門徹（飯塚）、吉田幸司（川口）が追加となった。