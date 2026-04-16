TWICEが、アメリカの音楽授賞式「アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）」の受賞候補に名を連ねた。4月14日（現地時間）、「AMA」主催側が公式サイトを通じて発表した今年のノミネーションによると、TWICEは「ベスト女性K-POPアーティスト（Best Female K-Pop Artist）」部門にノミネートされた。【写真】ほぼ紐だけ…モモ、“大胆バックレス”衣装アメリカの音楽界において、グラミー賞、ビルボード・ミュージック・アワード